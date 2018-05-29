Башкирская певица и режиссер театра-студии «Хомай» собралась в Курултай

Из «Общества башкирских женщин» в праймериз участвуют Айгуль Утяганова и Гульнур Кульсарина. Свое решение принимать участие в предварительных голосованиях Айгуль Утяганова объяснила необходимостью новых лиц в башкирской политике:
- На сегодняшний день не только я, но и все вокруг понимают, что обществу нужны новые силы – не просто энергичные и молодые специалисты, а именно профи, люди с опытом и богатым бэкграундом. Близкие меня поддерживают, за что я им всем сердцем благодарна. Вообще, моё решение об участии в праймериз было встречено достаточно органично, словно бы само собой. Я сама корнями из Гафурийского района, мои родители родились там. Папа – Утяганов Ильгиз Винерович родом из деревни Саитбаба, мама – Утяганова (Валитова) Рамиля Рамазановна – из деревни Кургашлы. В деревне Саитбаба посмертно именем моего отца названа одна из улиц.
Айгуль Утяганова также является верующей мусульманкой.
- Ислам, нужно сказать, во многом освободил женщин от домашнего рабства и дал больше прав, в том числе право наследования, избирательные права и т.д. История Ислама знает немало положительных примеров видных женщин-политиков. В Священный месяц Рамадан, с милостью Аллаха, я намереваюсь пополнить этот достойный список когда-нибудь, - рассказала она.
Напомним, ранее мы писали о башкирском поп-певце Ильнуре Рамазанове, который также выразил желание принять участие в праймериз.
- Если пройду процедуру, а затем выборы в Госсобрание республики, то буду представлять интересы молодежи, - говорит Ильнур Рамазанов.
Предварительное голосование «Единой России» пройдет в Башкирии 3 июня. По итогам голосования будут определены кандидаты от партии на выборы в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан.