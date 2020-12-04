Апелляционный суд оставил без изменений приговор башкирского политика Дильмухаметова

Напомним, в августе Самарский суд признал Айрата Дильмухаметова виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сам Дильмухаметов заявлял, что обвинение против него необоснованное и сфабрикованное. 1 декабря суд начал рассмотрение апелляционной жалобы политика и его адвоката Международной правозащитной организации «Агора» Владимира Красикова.