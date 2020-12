Апелляционный суд оставил без изменений приговор башкирского политика Дильмухаметова

Апелляционный военный суд РФ рассмотрел жалобу башкирского политика Айрата Дильмухаметова. Решение предыдущей судебной инстанции осталось без изменений, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

Как рассказал изданию адвокат Дильмухаметова Владимир Красиков, последнее слово подзащитный говорил по дистанционной связи. Его речь продолжалась около двух часов. Башкирский политик не признал свою вину. Апелляционная жалоба адвоката — без удовлетворения, решение суда — без изменения. Регулятивная часть готова, мотивировочная будет подготовлена через четыре дня. Судьи были в совещательной комнате минут 30. Оглашали [на протяжении] 10 минут, цитирует «Эхо» Красикова. Защита собирается обжаловать решение суда и направить обращение в Европейский суд по правам человека. Напомним, в августе Самарский суд признал Айрата Дильмухаметова виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сам Дильмухаметов заявлял, что обвинение против него необоснованное и сфабрикованное. 1 декабря суд начал рассмотрение апелляционной жалобы политика и его адвоката Международной правозащитной организации «Агора» Владимира Красикова.

