Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом
Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом
Вчера, 15:26Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: Mkset.ru
Сегодня, 29 августа, минздрав Башкирии опубликовал очередную сводку о ситуации с распространением коронавируса в регионе. Она содержит также подробную информацию о самочувствии пациентов.

Так, по данным ведомства, в стационарах Башкирии сейчас лечится 651 пациент, болеющий ковидом. Из них 413 человек – это люди в возрасте 60+. В тяжелом состоянии сейчас находятся 55 человек, один подключен к аппарату ИВЛ.

На амбулаторном лечении числятся 3 027 человек, среди них 1 618 человек – пожилые люди старше 60 лет.

За минувшие сутки стало известно о 300 новых носителях вируса. 12 человек признаны излечившимися и выписаны с больничного.

Стало также известно о 15 новых случаях смерти пациентов с ковидом в нашей республике.

Число новых случаев внебольничной пневмонии, выявляемых ежесуточно, если верить официальным данным, кардинально не меняется. За прошлые сутки выявлено 128 новых пациентов с таким диагнозом. Было выписано 104 пациента, победивших этот недуг.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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