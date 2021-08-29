Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

Сегодня, 29 августа, минздрав Башкирии опубликовал очередную сводку о ситуации с распространением коронавируса в регионе. Она содержит также подробную информацию о самочувствии пациентов.

Так, по данным ведомства, в стационарах Башкирии сейчас лечится 651 пациент, болеющий ковидом. Из них 413 человек – это люди в возрасте 60+. В тяжелом состоянии сейчас находятся 55 человек, один подключен к аппарату ИВЛ. На амбулаторном лечении числятся 3 027 человек, среди них 1 618 человек – пожилые люди старше 60 лет. За минувшие сутки стало известно о 300 новых носителях вируса. 12 человек признаны излечившимися и выписаны с больничного. Стало также известно о 15 новых случаях смерти пациентов с ковидом в нашей республике. Число новых случаев внебольничной пневмонии, выявляемых ежесуточно, если верить официальным данным, кардинально не меняется. За прошлые сутки выявлено 128 новых пациентов с таким диагнозом. Было выписано 104 пациента, победивших этот недуг.

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