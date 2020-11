За минувшие сутки в республике выявлено рекордное количество ковид-пациентов. «Стопкоронавирус.рф» опубликовал статистику заболевших.

По состоянию на 27 ноября зарегистрировано 137 новых случаев. Всего в России за сутки подтверждено 27 542 ковид-заболевших. По данным портала, от коронавируса скончались 496 человек. Большинство летальных исходов выявили в Москве (77) и Санкт-Петербурге (63). Напомним, на следующей неделе в Башкирию поступят 1000 вакцин от коронавируса. В первую очередь её получат врачи и соцработники.

