За лето случаи заноса коронавируса зафиксировали в 25 детских лагерях Башкирии

За лето случаи заноса коронавируса зафиксировали в 25 детских лагерях Башкирии
За лето случаи заноса коронавируса зафиксировали в 25 детских лагерях Башкирии
Вчера, 12:46Коронавирус COVID-19Александра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
За прошедшее лето коронавирус был занесен в 25 детских лагерей Башкирии. Число заболевших COVID-19 в этих учреждениях составило 179 детей, сообщила замруководителя Роспотребнадзора республики Галина Пермина на оперативном совещании в правительстве.

По её словам, вакцинацию от коронавируса прошли 35,7% сотрудников лагерей. К работе не допустили семь работников с положительными результатами COVID-19.

Также, как сообщила Пермина, из-за заражения детей коронавирусом к административной ответственности были привлечены 11 юридический лиц и 17 физлиц. За лето приостановили работу девять детских лагерей. Направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении стерлитамакского лагеря «Чайка», где выявили коронавирус у детей.

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