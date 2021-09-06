За лето случаи заноса коронавируса зафиксировали в 25 детских лагерях Башкирии

По её словам, вакцинацию от коронавируса прошли 35,7% сотрудников лагерей. К работе не допустили семь работников с положительными результатами COVID-19.
Также, как сообщила Пермина, из-за заражения детей коронавирусом к административной ответственности были привлечены 11 юридический лиц и 17 физлиц. За лето приостановили работу девять детских лагерей. Направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении стерлитамакского лагеря «Чайка», где выявили коронавирус у детей.