Пьяный уфимец попал в ДТП, ударил ножом водителя и очевидца и окажется под арестом

Пьяный уфимец попал в ДТП, ударил ножом водителя и очевидца и окажется под арестом
Пьяный уфимец попал в ДТП, ударил ножом водителя и очевидца и окажется под арестом
Вчера, 18:29ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: пресс-служба СК Башкирии
Теперь он подозревается в покушении на убийство двух человек.

Пресс-служба Следкома по Башкирии сообщила о весьма экстравагантном происшествии. Следствие полагает, что вчера вечером, 29 сентября подозреваемый 42-летний уфимец мало того, что управлял машиной в нетрезвом виде, да еще и совершил ДТП. Но и на этом злоключения не закончились, выпивший гражданин вступил в конфликт с водителем иномарки, с которой столкнулся.

СК также сообщает, что мужчина ретировался с места аварии к себе домой, откуда прихватил нож и вернулся на место уже будущего преступления. Этим ножом он и нанес удары в грудь и в живот потерпевшему, который к счастью остался жив. В конфликте принял участие и случайный прохожий, который как и потерпевший получил несколько ударов в живот и в грудь. Он тоже остался в живых. Оба мужчины сейчас находятся в больнице.

Дебошира теперь подозревают в покушении на убийство двух лиц и решают вопрос о его заключении под арест.

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