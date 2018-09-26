В Башкирии двое женщин-риелторов обворовали клиента на 8 млн рублей

Двое женщин-риелторов решили заработать на пристрастии к алкоголю 56-летнего мужчины. У него в собственности были квартиры и деньги на банковских счетах от умершей матери, их и злоумышленницы решили похитить.

Риелторы взяли паспорт потерпевшего и организовали фиктивную регистрацию его брака с третьей соучастницей, при этом в период совершения сделок мужчина скончался.

-После этого мнимая супруга, вступив в наследство, продала 3 квартиры в г. Уфе, а также сняла со счета в банке и присвоила около 1 млн. рублей, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Причиненный преступлениями ущерб составил около 8 млн. рублей.