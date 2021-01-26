В Уфе на женщину упала наледь с балкона

Пострадавшей оказалась 67-летняя уфимка. Бригада «скорой» доставила женщину в больницу, откуда после оказания помощи отпущена домой. По данным УГЗ, она проходила мимо здания по отмостке, когда на нёё упала наледь.
В случае выбора для прогулки тротуара травмирования можно было бы избежать, сообщает пресс-служба управления.
Ведомство напоминает, что необходимо своевременно очищать от снега и наледи отливы, козырьки балконов и кондиционеры.
Напомним, ранее управление гражданской защиты сообщало о нескольких случаях схода снега с крыш зданий, в результате которых пострадало три автомобиля. Ведомство просит быть осторожными в связи с потеплением.