В Уфе на женщину упала наледь с балкона

Вчера, 25 января, по адресу улица Первомайская, 44 произошёл инцидент. По данным управления гражданской защиты в Уфе, на женщину с козырька балкона, расположенного на пятом этаже дома, упала наледь.

Пострадавшей оказалась 67-летняя уфимка. Бригада «скорой» доставила женщину в больницу, откуда после оказания помощи отпущена домой. По данным УГЗ, она проходила мимо здания по отмостке, когда на нёё упала наледь. В случае выбора для прогулки тротуара травмирования можно было бы избежать, сообщает пресс-служба управления. Ведомство напоминает, что необходимо своевременно очищать от снега и наледи отливы, козырьки балконов и кондиционеры. Напомним, ранее управление гражданской защиты сообщало о нескольких случаях схода снега с крыш зданий, в результате которых пострадало три автомобиля. Ведомство просит быть осторожными в связи с потеплением.

