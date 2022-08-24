В Башкирии 60-летний мужчина зарезал двоих взрослых сыновей на инвалидности и жену

В Башкирии 60-летний мужчина зарезал двоих взрослых сыновей на инвалидности и жену
В Башкирии 60-летний мужчина зарезал двоих взрослых сыновей на инвалидности и жену
Вчера, 16:12ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1MI
За несколько минут до убийства один из его сыновей звонил в полицию и просил утихомирить пьяного дебошира-отца, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 24 августа.

23 августа в Салавате произошло жуткое убийство. 61-летний пенсионер как следует выпил и донимал своих родственников — двоих взрослых сыновей с инвалидностью I и II группы. Мужчина требовал у сыновей, которые сидели за компьютерами денег на «опохмел», однако дети его просьбы игнорировали. Однако отец был настойчив и продолжил требовать денег на бутылку, после чего один из сыновей сообщил о происходящем в полицию и попросил как-то помочь, например забрать дебошира в участок.

На место выехал участковый уполномоченный, в квартире он был уже через несколько минут после вызова, но к ужасу и этого времени отцу семейства хватило на зверское убийство собственных детей. Обоих сыновей участковый нашел уже мертвыми, свою же жену, которая вступилась за детей, мужчина не убил на месте, но также нанес ей удары ножом, от которых она скончалась уже в больнице.

Как сообщает пресс-служба МВД отец семейства уже сознался в содеянном. В отношении него территориальным подразделением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту убийства.

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