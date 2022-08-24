Стала известна причина массовой гибели рыбы в реке Узень в Башкирии

Стала известна причина массовой гибели рыбы в реке Узень в Башкирии
Стала известна причина массовой гибели рыбы в реке Узень в Башкирии
Вчера, 13:29ПроисшествияНаталья БалыковаФото: Росприроднадзор
По мнению специалистов, животные могли задохнуться, сообщили в Южно-Уральском управлении Росприроднадзора.

Инцидент произошел в июле, тогда местные жители наблюдали массовую гибель рыбы в речке Узень. Ранее было установлено, что в водоем попали отходы животноводческой фермы.

По факту МВД по республике возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных водных объектов, если это деяние причинило существенный вред животному миру, рыбным запасам). Ущерб, причиненный природным ресурсам, ранее оценили в 800 тысяч рублей.

Специалисты в рамках проверки отобрали пробы речной воды — анализы показали значительное превышение содержания органических соединений. Это стало причиной падения содержания растворенного кислорода в водоеме.

«Низкое содержание кислорода, вероятно, и вызвало замор рыбы», - констатировали эксперты.

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