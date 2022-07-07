В 50 километрах от Уфы в реке Узень погибла вся рыба — видео

В 50 километрах от Уфы в реке Узень погибла вся рыба — видео
В 50 километрах от Уфы в реке Узень погибла вся рыба — видео
Сегодня, 16:52ПроисшествияАзамат НуховФото: Ольга Лузина / 1MI
О гибели сотен представителей фауны реки Узень сообщают в соцсетях жители Кармаскалинского района республики

В реке Узень в Кармаскалинском районе, по словам местных жителей, погибла вся рыба. Видеозапись, отснятую близ деревни Александровка, публикует телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Как сообщают местные жители, с вопросом по данной ситуации они обратились к председателю села Бузовьязы, однако, с их слов, ответной реакции на данное обращение не последовало. При этом местные отмечают, что инцидент с гибелью рыбы может сказаться на людях, которые берут воду из колодцев, и на домашнем скоте, который пьёт из водоёма.

На кадрах с реки видно, как десятки мёртвых рыб плавают на поверхности воды, а некоторые особи и вовсе лежат на берегу, запутавшиеся в водорослях. Жители же близлежащих сёл недоумевают, что им следует предпринять в данной ситуации и к кому обратиться.

Видео:Телеграм-канал "Новости. Уфа Башкортостан"

Как сообщили корреспонденту Mkset в Минэкологии РБ, на место происшествия выезжали инспекторы, были взяты пробы для дальнейшего их исследования в лабораторных условиях. Обстоятельства инцидента выясняются.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы