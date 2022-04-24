В Башкирии за сутки сгорело 1,4 гектара леса

В общей сложности с начала пожароопасного сезона пострадало уже 27,3 гектара леса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РБ.

Пожар произошел в Абзелиловском районе Башкирии. Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, возгорание удалось оперативно ликвидировать. По слова ведомства, в регионе уже начался пожароопасный сезон, с начала которого произошло уже шесть лесных пожаров. Общая площадь, поврежденная огнем составила 27,3 гектара. Самый высокий — 3 класс пожароопасности спасатели ожидают в 12 районах Башкирии. Всего в республике прогнозируются 1,2 и 3 классы. Ранее в Башкирии нашли два новых очага природных пожаров. В частности, в Бурзянском районе удалось ликвидировать огонь на площади 6,6 гектаров.

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