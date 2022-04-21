Два новых очага природных пожаров обнаружили в Башкирии

Ранее мы сообщали, что в Башкирии с 15 апреля был объявлен пожароопасный сезон. В Минлесхозе отмечают, что по данным на 11 апреля было зафиксировано 9 термических точек на площади 171 га. К слову, первый лесной пожар был обнаружен 19 апреля в Баймакском районе, в 7 километрах от села Ишберда.