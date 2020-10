Сегодня, 22 октября, в Башкирии скончался заслуженный врач республики Разиф Рапиев.

По данным Mkset, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Сейчас родственники занимаются подготовкой к похоронам. Напомним, в сентябре 2019 года Разиф Рапиев был награжден званием заслуженного работника здравоохранения России. Он также является заслуженным врачом Башкирии и отличником здравоохранения СССР. Разиф Рапиев был врачом сборной команды СССР по легкой атлетике. Позже он руководил Центром янтарного лечения.

