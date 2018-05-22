В Башкирии поезд насмерть сбил женщину

Серьезное ЧП произошло в минувшее воскресенье на 1505 км железнодорожного перегона Раевка-Шафраново. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

Как следует из официального сообщения, следователям удалось установить личность погибшей женщины. Известно, что ей было 40 лет. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.