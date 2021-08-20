В Уфе похоронный агент в составе группы «черных риелторов» отправится под суд

В суд направлено уголовное дело в отношении «черных» риэлторов. Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин и одну женщину. Однако под суд пойдут не все участники группы. Один из пяти фигурантов дела скончался в ходе следствия.
Тем, кто все же оправится на скамью подсудимых, вменяют мошенничество в составе группы в особо крупном размере, с лишением права гражданин на жилое помещение, а также в покушении на него.
Похоронный агент на протяжении полугода, с октября по март 2020 сообщал о смерти одиноких граждан своему подельнику. Тот уже искал риелторов, которые сопровождали регистрацию сделок и готовили поддельные документы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Одной из жертв группы посмертно стала 77-летняя пенсионерка из Уфы. Злоумышленники нашли уфимку, похожую на умершую, заменили замки на входной двери квартиры, а затем, представившись законным владельцем жилья оформили у нотариуса доверенность и продали квартиру за 2,7 миллиона рублей.
Помимо махинаций с жильем, одну из фигуранток дела также обвиняют в хищении денег с банковского счета и ценных бумаг на сумму более полумиллиона рублей.
Пытались они подобным образом провести и другие сделки, но не вышло. Этому препятствовало обращение родственников умерших в правоохранительные органы. По данным следствия общая сумма ущерба от деятельности группы составила около семи миллионов рублей.
Подобная история происходила в Уфе в 2019 году, тогда группа «черных риелторов» проворачивала фиктивные сделки в том числе и с лицами состоящими на учете в учреждениях психиатрии и с социально неблагополучными гражданами. Но в основном работали по следующей схеме – предлагали им обмен жилья в Уфе на загородный дом в Иглино. Показывали красивый дом, но договор заключался на пустой участок или же недостроенный дом. За 2,5 миллиона рублей.
Напомним и другую историю. 2 августа нынешнего года Нина Ткаченко подала в приемную мэрии уведомление о проведении митинга, на который женщина намеревалась собрать потерпевших от «черных риэлторов». Предполагалось участие в мероприятии 500 человек, но проводить его запретили, а точнее рекомендовали отложить.