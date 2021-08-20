В Уфе похоронный агент в составе группы «черных риелторов» отправится под суд

Подобная история происходила в Уфе в 2019 году, тогда группа «черных риелторов» проворачивала фиктивные сделки в том числе и с лицами состоящими на учете в учреждениях психиатрии и с социально неблагополучными гражданами. Но в основном работали по следующей схеме – предлагали им обмен жилья в Уфе на загородный дом в Иглино. Показывали красивый дом, но договор заключался на пустой участок или же недостроенный дом. За 2,5 миллиона рублей.