В Уфе задержали попытавшегося скрыться от сотрудников ДПС пьяного водителя без прав

Преследование закончилось, когда 24-летний нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет, предварительно повредив дорожные знаки. В ходе проверки было выявлено, что содержание алкоголя в организме 24-летнего составило 0,586 мг/л, также выяснилось, что за руль автомобиля молодой человек сел без водительского удостоверения.