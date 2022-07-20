В Башкирии зарегистрировано четвертое за последние три дня смертельное ДТП

Отметим, что за последние три дня это уже четвертое по счету смертельно ДТП. Так, в понедельник утром в селе Бакалы 23-летний водитель будучи в нетрезвом состоянии сбил четырех девушек в возрасте от 16 до 19 лет. Девушки скончались на месте, водитель свою вину признал и на данный момент по решению суда помещен под сражу до 18 сентября.