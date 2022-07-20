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В Башкирии зарегистрировано четвертое за последние три дня смертельное ДТП

20 июля 08:53
Фото: ГИБДД по РБ
Жуткая авария с двумя погибшими произошла на трассе Дюртюли — Нефтекамск, сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сегодня, 20 июля, в 10 утра в Башкирии зафиксировано еще одно ДТП со смертельным исходом. По информации главы ГИБДД РБ, трагедия произошла в Дюртюлинском районе, а именно на 38 километре дороги Дюртюли — Нефтекамск.

Известно, что столкнулись попутные «Лада Гранта» и изотермический фургон УАЗ, в результате чего легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. До приезда «скорой» от полученных травм скончалась 17-летняя пассажирка «Гранты», 47-летний пассажир — отец погибшей — скончался в больнице. Водителю автомобиля потребовалась медицинская помощь. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Отметим, что за последние три дня это уже четвертое по счету смертельно ДТП. Так, в понедельник утром в селе Бакалы 23-летний водитель будучи в нетрезвом состоянии сбил четырех девушек в возрасте от 16 до 19 лет. Девушки скончались на месте, водитель свою вину признал и на данный момент по решению суда помещен под сражу до 18 сентября.

На следующий день также ранним утром произошло ДТП в Мелеузовском районе. Погибло четыре человека. Известно, что на 196 километре федеральной трассы Уфа-Оренбург столкнулась иномарка «Ford Focus» и отечественный автомобиль «Лада Ларгус» двигавшийся навстречу. Позже выяснилось, что отечественный автомобиль принадлежал компании, которая осуществляла перевозки пассажиров их Акъяра в Уфу.

Вечером того же дня смертельное ДТП с участием отечественного автомобиля «Лада Ларгус» и самосвала «Howo» произошло на 1406 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По информации ГИБДД по РБ, водитель «Лады» совершил наезд на участвовавший в дорожных работах самосвал, в результате чего скончался до приезда «скорой», а 9-летняя пассажирка — дочь погибшего — была госпитализирована.

#Новости#Элина Сайфранова#Экономика
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