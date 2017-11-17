Соцсети: В Уфе в гимназии две семиклассницы устроили жестокую драку

«Разборки» были в гимназии № 140.

Причины драки не понятны. Имя одной из девочек - Полина. Как видно на записи, она нападает на другую школьницу, а затем заставляет ее встать на колени. Другие подростки снимают это на видео и просят нападающую девочку "добить" ее соперницу. После чего двое подростков разнимают девочек.