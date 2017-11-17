Соцсети: В Уфе в гимназии две семиклассницы устроили жестокую драку
В социальных сетях уфимцы распространили видео жестокой драки двух девочек. Как сообщают очевидцы, «разборка» произошла между ученицами 7 класса башкирской гимназии № 140.
Причины драки не понятны. Имя одной из девочек - Полина. Как видно на записи, она нападает на другую школьницу, а затем заставляет ее встать на колени. Другие подростки снимают это на видео и просят нападающую девочку "добить" ее соперницу. После чего двое подростков разнимают девочек.
В видео очень много ненормативной лексики.
Как рассказал Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией, драка произошла примерно до начала осенних каникул. Родители обратились в правоохранительные органы, а на самих каникулах весь класс ходил на беседу к директору школы.
Директор гимназии Ильшат Биккулов от комментариев отказался.
Медиакорсеть следит за развитием событий.