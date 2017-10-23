Видео: в Башкирии на концерте популярного артиста произошла массовая драка
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Исполнитель Раиль Уметбаев заверил в социальных сетях, что находится в полном порядке.
В ночь с 21 на 22 октября в Сибае в клубе "Дуслык" произошла массовая драка, сообщил популярный исполнитель Раиль Уметбаев.
В клубе проходил концерт и свадьба. Через некоторое время после концерта начался конфликт, по некоторым источникам, на межнациональной почве. После нескольких номеров, которые исполнил Раиль Уметбаев, к нему на сцену поднялся пьяный мужчина, который столкнул исполнителя со сцены.
Массовая драка в СибаеВидео
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- Со мной все в порядке аллагашокор! Я вас всех очень люблю и спасибо вам за то, что вы со мной и переживаете за меня, рэхмэт! Всем доброго рабочего дня! - написал певец в социальной сети.
В дирекции ресторана предоставить нам комментарий отказались. По данному факту проводится проверка.
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