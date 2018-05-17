Альпинист из Башкирии погиб во время штурма Лхозце в Гималаях

- Рустема больше нет среди нас, он оставил нас, чтобы подняться на горы вовне и быть с Господом, - сообщила Галина. - Умный и сильный, как он, он обернулся всего в 100 метрах от вершины из-за плохой погоды. Плохая погода замедлила его падение.

По ее словам, Рустем в ходе этого путешествия очень страдал из-за острой горной болезни. Высотные носильщики были отправлены, чтобы спасти его, однако не успели помочь ему переместиться в другой лагерь. Рустем Амиров имел репутацию опытного альпиниста и авторитетного гида. Однако в этот раз у него возникли серьезные проблемы с самочувствием. На своей странице в соцсетях незадолго до гибели он разметил видеообращение к аудитории, в котором сообщил, что ему очень нелегко преодолевать маршрут.