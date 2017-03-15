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Волейболиста из Башкирии сняли с рейса из-за длинных ног

15 марта 2017, 15:00
Очевидец снял возмутительность происходящего на видео.

Бывшего игрока уфимской волейбольной команды «Урал» Александра Кимерова сняли в Самаре с рейса из-за длинных ног, сообщают «Вести-Башкортостан».

Спортсмен ростом 2 метра 15 сантиметров с новой командой летел в Москву. Молодой человек не поместился в кресле и выставил ноги в проход, нарушая тем самым правила безопасности. Сотрудники авиакомпании повздорили с волейболистом и с помощью правоохранителей высадили Александра Кимерова с самолета, спортсмену пришлось добираться до Москвы на другом самолете.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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