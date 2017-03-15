Волейболиста из Башкирии сняли с рейса из-за длинных ног

Спортсмен ростом 2 метра 15 сантиметров с новой командой летел в Москву. Молодой человек не поместился в кресле и выставил ноги в проход, нарушая тем самым правила безопасности. Сотрудники авиакомпании повздорили с волейболистом и с помощью правоохранителей высадили Александра Кимерова с самолета, спортсмену пришлось добираться до Москвы на другом самолете.