В Оренбуржье экстренно приземлился самолет авиакомпании из Башкирии

Вечером 12 января в Северном районе Оренбургской области произошла незапланированная посадка самолета АН-2, принадлежащего башкирской авиакомпании «Лайт Эйр», сообщает ГТРК Башкортостан. По данным «Вестей», самолет совершал облет нефтепровода. На борту было три члена экипажа. Никто не пострадал. Причины вынужденной посадки самолета сейчас устанавливаются.