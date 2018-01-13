В Оренбуржье экстренно приземлился самолет авиакомпании из Башкирии

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Никто не пострадал
Вечером 12 января в Северном районе Оренбургской области произошла незапланированная посадка самолета АН-2, принадлежащего башкирской авиакомпании «Лайт Эйр», сообщает ГТРК Башкортостан. По данным «Вестей», самолет совершал облет нефтепровода. На борту было три члена экипажа. Никто не пострадал. Причины вынужденной посадки самолета сейчас устанавливаются.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей