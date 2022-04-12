Жительница Башкирии увидела, как дочь сводит счеты с жизнью, и тут же умерла от шока

Жительница Башкирии увидела, как дочь сводит счеты с жизнью, и тут же умерла от шока
Жительница Башкирии увидела, как дочь сводит счеты с жизнью, и тут же умерла от шока
Вчера, 15:02ПроисшествияАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О трагических событиях в одной из деревень Аургазинского района сообщает 11 апреля издание «Аургазинский вестник».

В Аургазинском районе 11 апреля женщина застала свою дочь за попыткой покончить с собой, а после умерла. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на «Аургазинский вестник».

Как сообщает издание, 61-летняя женщина стала свидетельницей попытки суицида собственной 38-летней дочери. Женщина пришла в шок от увиденного и без чувств упала на пол.

Отец семейства услышал крики и попытался спасти жизни обеих женщин. Его супруга скончалась ещё до приезда «скорой», дочь была госпитализирована.

Причины и обстоятельства произошедшего неизвестны. По разным сведениям, причиной тому мог послужить бытовой конфликт.

Напомним, ранее сообщалось о самоубийстве 12-летнего мальчика в Уфе. О нем в положительном ключе отзывались в школе и на месте жительства.

Также ранее появились новые сведения о нападении на 9-летнего ребенка в Сибае. Напомним, сегодня утром в сети появились кадры, на которых мужчина повалил на землю ребенка на детской площадке, а затем стал наносить удары по голове и туловищу.

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