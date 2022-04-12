Названа причина, по которой мужчина жестко избил мальчика в Сибае на глазах у людей

Названа причина, по которой мужчина жестко избил мальчика в Сибае на глазах у людей
Названа причина, по которой мужчина жестко избил мальчика в Сибае на глазах у людей
Вчера, 14:20ПроисшествияНаталья БалыковаФото: Mash
Инцидент с нападением местного жителя напал на мальчика, попал на кадры видеосъемки.

Как сообщила пресс-служба Следкома, 31-летнему горожанину инкриминируется п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия). В понедельник, 11 апреля пьяный подозреваемый на дворовой площадке начал преследовать нескольких детей. Догнать ему удалось девятилетнего мальчика. На размещенной телеграм-каналом Mash Batash видеозаписи видно, что подозреваемый несколько раз бьет ребенка. По данным телеграм-канала, у нападавшего имеются проблемы с психикой, и агрессию спровоцировали дети, которые дразнили его.

В СКР по региону отметили, что в настоящее время нападавший задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ребенок пройдет судебно-медицинскую экспертизу, а подозреваемый – обследование психиатра.

Между тем, сообщает Mash Batash, над подозреваемым устроили самосуд. На опубликованной телеграм-каналом видеозаписи видно, что он сам стал жертвой избиения со стороны взрослого мужчины, кроме того, ему в лицо брызнули из газового баллончика.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы