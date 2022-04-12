Названа причина, по которой мужчина жестко избил мальчика в Сибае на глазах у людей

Как сообщила пресс-служба Следкома, 31-летнему горожанину инкриминируется п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия). В понедельник, 11 апреля пьяный подозреваемый на дворовой площадке начал преследовать нескольких детей. Догнать ему удалось девятилетнего мальчика. На размещенной телеграм-каналом Mash Batash видеозаписи видно, что подозреваемый несколько раз бьет ребенка. По данным телеграм-канала, у нападавшего имеются проблемы с психикой, и агрессию спровоцировали дети, которые дразнили его.