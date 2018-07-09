В Башкирии породистые коровы напали на трех детей и женщину

Жительница деревни Япрыково Туймазинского района с тремя племянникам шести, девяти и десяти лет направлялись на реку. По пути они наткнулись на стадо из 200 голов. Коровы лимузинской породы преградили им дорогу, затем 20 из них напали на людей.