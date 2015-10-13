Охотники застрелили корову, приняв молочную буренку за стройную косулю

Горе-охотники из Челябинской области, вероятно приняв лишнего на грудь, застрелили корову близ деревни Терменево в Башкирии. По словам парней, они охотились на Южном Урале, и, как их занесло в Салаватский район РБ, сами не понимают. Тем не менее, мужчинам, находившимся в автомашине «Нива», показалось, что они мчатся за тремя прекрасными косулями, а когда уложили животных, выяснили, что все это время они преследовали буренку.