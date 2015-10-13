Охотники застрелили корову, приняв молочную буренку за стройную косулю

О ружейных выстрелах вблизи деревни сообщили в полицию местные жители. Челябинцы развязали войнушку с деревенским скотом около десяти часов вечера, не разглядев в сумерках на кого охотятся. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа обнаружила на одной из проселочных дорог внедорожник «Нива», возле которого находились двое мужчин, а рядом лежала застреленная корова.
Горе-охотники рассказали, что из Челябинской области они примчались в Башкортостан, преследуя, как им показалось, трех косуль. Но, как выяснили полицейские, ковбои имели разрешение только на отстрел птиц и не имели права гоняться за дикими, а тем более домашними животными.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, против челябинцев возбудили уголовное дело – мужчины ответят перед законом за браконьерство. Кроме того, охотникам на чужих коров придется выплатить ущерб владельцу невинно убитой буренки.