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Охотники застрелили корову, приняв молочную буренку за стройную косулю

13 октября 2015, 11:51
Горе-охотники из Челябинской области, вероятно приняв лишнего на грудь, застрелили корову близ деревни Терменево в Башкирии. По словам парней, они охотились на Южном Урале, и, как их занесло в Салаватский район РБ, сами не понимают. Тем не менее, мужчинам, находившимся в автомашине «Нива», показалось, что они мчатся за тремя прекрасными косулями, а когда уложили животных, выяснили, что все это время они преследовали буренку.

О ружейных выстрелах вблизи деревни сообщили в полицию местные жители. Челябинцы развязали войнушку с деревенским скотом около десяти часов вечера, не разглядев в сумерках на кого охотятся. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа обнаружила на одной из проселочных дорог внедорожник «Нива», возле которого находились двое мужчин, а рядом лежала застреленная корова.

Горе-охотники рассказали, что из Челябинской области они примчались в Башкортостан, преследуя, как им показалось, трех косуль. Но, как выяснили полицейские, ковбои имели разрешение только на отстрел птиц и не имели права гоняться за дикими, а тем более домашними животными.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, против челябинцев возбудили уголовное дело – мужчины ответят перед законом за браконьерство. Кроме того, охотникам на чужих коров придется выплатить ущерб владельцу невинно убитой буренки.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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