В Башкирии местная жительница покусала сотрудника ДПС

В Башкирии местная жительница покусала сотрудника ДПС
В Башкирии местная жительница покусала сотрудника ДПС
Вчера, 11:12ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: скрин видео Вести-Башкортостан
Сотруднику ДПС пришлось сделать укол от столбняка, а женщину по решению суда отправили под арест на трое суток.

В Уфимском районе 53-летняя автоледи покусала и обматерила госавтоинспектора. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. Известно, что сотрудник правоохранительных органов остановил автомобиль марки Daewoo Matiz и попросил у местной жительницы показать документы.

После нескольких просьб женщина начала нецензурно выражаться, а когда инспектор попытался открыть дверь через открытое окно, автоледи схватила его за руку и начала кусать. После того, как женщину усмирили и надели на нее наручники чтобы доставить в отдел, она объяснила свой поступок «природным инстинктом».

Как сообщают «Вести Башкортостан», сотруднику ДПС сделали укол от столбняка и прописали курс антибиотиков на неделю.

Известно, что на женщину был составлен протокол ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. По решению суда местную жительницу арестовали на трое суток. Также материалы проверки по факту применения насилия к полицейскому были переданы в Уфимский межрайонный следственный отдел.

Ранее в Уфе задержали попытавшегося скрыться от сотрудников ДПС пьяного водителя без прав.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы