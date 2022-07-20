В Уфе задержали попытавшегося скрыться от сотрудников ДПС пьяного водителя без прав

Водителя, севшего за руль Daewoo Nexia в состоянии алкогольного опьянения и без прав удалось задержать сегодня в Уфе. В ходе преследования 24-летнего нарушителя за рулём иномарки сотрудникам ГИБДД пришлось воспользоваться табельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Сообщается, что внимание инспекторов ДПС привлек тонированный с нарушениями ПДД автомобиль Daewoo Nexia на улице Жукова. Водитель за рулём иномарки проигнорировал требование об остановке — полицейские вынуждены были начать преследование автомобиля. Примечательно, что в попытках скрыться от дорожных инспекторов молодой человек сделал ряд многочисленных нарушений ПДД, а также своими действиями создавал угрозу жизни и здоровью граждан.
Ввиду того, что 24-летний водитель проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке, те были вынуждены воспользоваться табельным оружием. Несколько предупредительных выстрелов вверх было совершено одним из сотрудников. Водитель проигнорировал и их.
Преследование закончилось, когда 24-летний нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет, предварительно повредив дорожные знаки. В ходе проверки было выявлено, что содержание алкоголя в организме 24-летнего составило 0,586 мг/л, также выяснилось, что за руль автомобиля молодой человек сел без водительского удостоверения.
Напомним, несколькими днями ранее в селе Бакалы произошла смертельная авария, унёсшая жизни четырех молодых девушек. Виновником ДТП оказался 23-летний уроженец села, управлявший автомобилем в нетрезвом виде.
Также стоит отметить, что в течение минувших нескольких дней на дорогах республики участились инциденты с летальным исходом. Только за три дня в Башкирии произошло четыре аварии, в результате которых погибли люди.