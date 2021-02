В Башкирии спасли 17 человек с остановившегося горнолыжного подъемника в Мраткино

Сегодня, 4 февраля, в стало известно о поломке двигателя подъемника в горнолыжном центре «Мраткино». Спасатели эвакуировали 17 человек.

В ГЛЦ «Мраткино» произошло отключение подъемника четырехместной кресельной канатной дороги северного склона длиной 1009 метров. Уточняется, что длина канатной дороги — один километр, перепад высоты от подножья горы до пика — 300 метров, количество кабинок — 91 штука. На месте работа сотрудники пожарно-спасательного отряда, а также скорая помощь. С подъемника эвакуировали 17 человек, в том числе одного ребенка. За медицинской помощью никто не обращался, а туристы были размещены в пункте обогрева в административном здании.

