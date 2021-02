Школьник из Сургута чуть не утонул в бассейне

Девятилетний ученик на уроке играл с одноклассниками, когда начал тонуть в школьном бассейне и захлебнулся. Сотрудники образовательного учреждения достали ребенка из воды и вызвали скорую помощь. Приехавшие на вызов медики отвезли пострадавшего в реанимационное отделение больницы.

Спасти ребенка получилось благодаря оперативной медицинской помощи. В отношении школы № 31 по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о халатности. Она предусматривает наказание сроком до пяти лет лишения свободы. Сейчас в рамках расследования дела проводятся следственные мероприятия, пишет ФедералПресс.

