Школьник из Сургута чуть не утонул в бассейне

Школьник из Сургута чуть не утонул в бассейне

Вчера, 18:38ПроисшествияPhoto: pxhere.com
Девятилетний ученик на уроке играл с одноклассниками, когда начал тонуть в школьном бассейне и захлебнулся. Сотрудники образовательного учреждения достали ребенка из воды и вызвали скорую помощь. Приехавшие на вызов медики отвезли пострадавшего в реанимационное отделение больницы.

Спасти ребенка получилось благодаря оперативной медицинской помощи. В отношении школы № 31 по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о халатности. Она предусматривает наказание сроком до пяти лет лишения свободы. Сейчас в рамках расследования дела проводятся следственные мероприятия, пишет ФедералПресс.

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