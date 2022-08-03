Еще двое детей за последние сутки упали с большой высоты в Башкирии

Отметим, что ранее в Башкирии уже неоднократно регистрировались случаи падения несовершеннолетних с высоты, в том числе с летальным исходом. Так, в апреле этого года из окна жилого дома по улице Парковая в Уфе выпала двухлетняя девочка. В июне этого года данные статистики сообщали об уже трёх несчастных случаях.