Еще двое детей за последние сутки упали с большой высоты в Башкирии

Еще двое детей за последние сутки упали с большой высоты в Башкирии
Еще двое детей за последние сутки упали с большой высоты в Башкирии
Вчера, 11:11ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Об инцидентах с участием несовершеннолетних сообщает республиканский Госкомитет по ЧС

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано два случая падения детей с высоты — обоим пострадавшим медики оказали помощь. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Сообщается, что в селе Старый Курдым Татышлинского района республики произошло падение четырёхлетнего ребёнка с трехметровой высоты. Второй инцидент, где с крыши бани упал мальчик, случился в городе Салават.

Отметим, что ранее в Башкирии уже неоднократно регистрировались случаи падения несовершеннолетних с высоты, в том числе с летальным исходом. Так, в апреле этого года из окна жилого дома по улице Парковая в Уфе выпала двухлетняя девочка. В июне этого года данные статистики сообщали об уже трёх несчастных случаях.

Ранее Mkset рассказывал о том, какие штрафные санкции предусмотрены для родителей, чьи дети по тем или иным причинам упали с высоты. Отметим, что за невнимательность родителям могут быть предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы