Роскомснаббанк взыскивает 1,2 млрд рублей с уфимских застройщиков

Роскомснаббанк взыскивает 1,2 млрд рублей с уфимских застройщиков
Роскомснаббанк взыскивает 1,2 млрд рублей с уфимских застройщиков
30 мая, 14:46ЭкономикаНаталья БалыковаФото: 2gis.ru
Две компании возводят жилой комплекс в центре Уфы, конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — хочет расторгнуть договоры с ними, следует из картотеки дел Арбитражного суда Башкирии.

Иски поданы к двум специализированным застройщикам — ООО «Ильинский дом» и ООО «Воскресенский дом». Первый из них возводит 21-этажный дом в квартале, ограниченном улицами Коммунистической, Новомостовой, Мингажева и проспектом Салавата Юлаева. Второй — 29-этажный дом в том же квартале. Обе высотки планируется сдать в 2027 году.

АСВ требует расторгнуть с застройщиками договоры инвестирования и взыскивает с них денежные средства. С «Ильинского дома» — 598 млн рублей, с «Воскресенского дома» — 618 млн. Оба иска поступили в суд 20 мая. Первый из них суд оставил без движения из-за нарушений при его подаче. Суд предложил истцу уточнить и обосновать размер и предмет иска. Второе заявление принято к рассмотрению — предварительное заседание по нему назначено на 15 августа.

Роскомснаббанк потерял лицензию в марте 2019 года, а прошлым летом стал банкротом. Причиной стало то, что финучреждение кредитовало ненадежных заемщиков. При этом банк расторгал договоры с клиентами, которые исполняли свои обязательства. Было также установлено, что из финорганизации выводили активы. А контролирующие ее лица, в числе которых был депутат Госсобрания Башкирии Флюр Галлямов, не пытались предотвратить банкротство.

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