Мебельные фабрики Башкирии ищут новых поставщиков фурнитуры

Цена корпусной мебели в основном складывается из стоимости древесных плит и фурнитуры (механизмов открывания), а также крепежных элементов, химических составов (лаков и т. п.), стекла и пластика. Дефицита древесины в России нет и не предвидится. Однако с фурнитурой и специальной химией возникли проблемы. Основными поставщиками комплектующих являются Германия, Италия и Австрия. Уход западных компаний с рынка спровоцировал дефицит и рост цен на рынке.
В одном из крупнейших производителей — группу компаний «Дятьково» построили собственное деревообрабатывающее подразделение. Плитами и древесиной предприятие обеспечивает себя самостоятельно, но фурнитуру приходится ввозить из-за рубежа.
Пока собственное производство фурнитуры не налажено, в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытаются наладить закупки из Китая. Организация уже обратилась с соответствующим запросом в местную национальную мебельную ассоциацию. Условия поставок сейчас обсуждаются сторонами. Российские производители также рассчитывают на поставки необходимых им материалов из Турции. На выстраивание новых логистических цепочек потребуется определенное время.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отмечает, что проблемы могут возникнуть и при заготовке сырья для мебели.
«Техническое обеспечение отрасли — это наиболее серьезная проблема, которую нам создали своими незаконными санкциями недружественные страны. Это всё, что касается работы на лесных делянках: техника, которая там работает, это касается технологических линий, которые используются на производстве древесно-стружечной плиты. Где-то придётся заниматься серьёзным импортозамещением. Для этого нужно будет вкладываться в НИОКРы, научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские», — считает он.
Комплекс мер по поддержке бизнеса уже разработан, он включает в себя более 50 предложений о снижении финансовой нагрузки, налоговых и кредитных каникулах и других. «В этой части мы работаем с бизнесом непосредственно с предприятиями, со многими просто напрямую, что называется в ручном режиме, пытаемся помогать», — отмечает Сергей Катырин.
Многие из производителей мебели сегодня работают на европейских производственных линиях, в период действий санкций поставка запчастей для них может быть затруднена. В то же время российские станкостроители уже пообещали, что начнут производить необходимые механизмы.
Объем произведенной мебели увеличивается в целом по России, и Башкирия — не исключение. По данным Башстата, производство в начала года в отрасли выросло в полтора раза. Башкирские предприятия при этом используют не только древесные плиты, но и работают с массивом дерева. Например, Уфамебель выращивает в Караидельском районе березу для собственных нужд.
В апреле в Туймазах создали межрегиональный мебельный кластер, соответствующий приказ подписал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Кластер объединил 11 предприятий, которые производят мягкую мебель, фурнитуру и комплектующие. Якорным резидентом стала туймазинская компания «Корона», которая производит и поставляет в регионы России ортопедические матрасы. Проект позволит собрать всех участников производственного цикла на компактной территории, при этом сократятся сроки поставки комплектующих.
В 2021 году объем производства отечественной мебели в стоимостном выражении составил 310 млрд рублей. Четверть всего этого объема занимает мебель для дома, 20% приходится на диваны и кресла, примерно столько же — на кухни и офисную мебель, 7% — шкафы, столы и кровати для детских комнат, 8% — матрасы. За последние несколько лет отечественные производители научились производить мебель высокого качества, отвечающую представлениям клиентов о комфорте и экологичности.
«Это российская берёза, понимаете, это экология, это не опилки, не ламинированная или ДСП-плита, это натуральное дерево», — объясняет генеральный директор новгородской мебельной фабрики «Элегия» Андрей Никитин.
Эксклюзивными сериями выпускают мебель из массива берёзы и осины, которая экспортируется в Германию и Корею.
«В Германию поставляем спальные группы — очень широкий ассортимент кроватей из массива берёзы. В Корею мы поставляем также детские стульчики и разнообразные навесные шкафчики из массива берёзы. Поставки не прекратились даже после этих событий. Наши партнёры из-за границы хотят у нас заказывать продукцию, у них нет возможности перечислить нам деньги за наш товар», — говорит Андрей Никитин.
Большую роль в увеличении производства мебели сыграло госрегулирование закупок этой продукции. С 2020 года госучреждения могут приобретать мебель только у отечественных производителей. Это существенно поддержало мебельщиков в период пандемии. Так, например, «Башмебель» обставляло Центр управления регионом, сделало мебель для конференц-залов Конгресс-холла и министерства сельского хозяйства Башкирии, выполнило заказы для уфимских нефтяного и авиационного университетов.
Петербургская «Первая мебельная фабрика», основанная в 1945 году, совершила мощный технологический прорыв. В 2015 году она полностью обновила производство и сейчас выпускает продукцию, ни по дизайну, ни по качеству не уступающую зарубежным аналогам. Наиболее перспективным направлением здесь видят работу с застройщиками. Покупатели все чаще предпочитают покупать готовые квартиры с встроенной мебелью, чтобы не тратить время на отделку и обстановку.
«Я считаю, что это вообще самое правильное решение, которое можно себе представить, потому что очень много сегодня трудовой миграции, люди переезжают из города в город, люди хотят купить жильё и жить в нём сразу. Мы для себя видим, что большая часть нашей продукции должна пойти в этот сегмент рынка», — говорит генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков.
В 2021 году доля импортной мебели на российском рынке составила чуть более 30%. Не так много, но отечественные предприятия намерены отвоевать и эту долю у конкурентов. Представители отрасли уверены, что большого числа клиентов, в частности, рискует лишиться приостановившая работу ИКЕЯ. Ведь отечественная мебель все чаще выигрывает у иностранцев по соотношению цена-качество.