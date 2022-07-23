В Башкирии объем выручки предприятий-участников нацпроекта превысил 311 млрд рублей

В Башкирии объем выручки предприятий-участников нацпроекта превысил 311 млрд рублей
В Башкирии объем выручки предприятий-участников нацпроекта превысил 311 млрд рублей
Вчера, 15:34ЭкономикаАндрей КоролевФото: 1MI
Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

В Башкирии суммарный объем выручки предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» за 2021 год превысил 311 млрд руб. Об этом рассказал.

— На сегодняшний день в национальный проект вовлечено 137 предприятий республики, эта цифра заметно опережает показатели, установленные федеральным центром. Общая среднесписочная численность работников достигает 60 тысяч человек. 74 предприятия относятся к сфере промышленности, 28 — сельского хозяйства, 22 — строительства. В числе потенциальных участников, подавших заявки на сайте производительность.рф, еще четыре предприятия Башкортостана. Соглашения с ними будут заключены в ближайшее время, — отметил первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Отметим, оператором национального проекта в республике является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда РБ. В соответствии с действующим форматом эксперты центра помогают предприятиям создавать производственную систему по передовым международным методикам «бережливого производства», успешно реализованным на различных отечественных предприятиях. Также для участников нацпроекта предусмотрены меры финансовой поддержки в виде льготного займа Фонда развития промышленности, налоговые преференции. При этом наполнение национального проекта преференциями каждый год расширяется, в республике прорабатываются иные дополнительные меры поддержки предприятий.

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