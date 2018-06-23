Гендиректор «Россетей» Ливинский рассказал об экономии и новых тарифах

Как подчеркнул топ-менеджер, механизмы направлены на реализацию государственной политики по развитию конкуренции.

Руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев положительно оценил инициативу. Артемьев согласовал совместную работу над пакетом нормативно-правовых актов, с помощью которых формулы долгосрочного тарифа будут закреплены законодательно. В основе будет лежать принцип «инфляция минус». Предполагается, что именно этот принцип будет важнейшим во взаимоотношениях «Россетей» и российских регионов.

Как подчеркнул Артемьев, в противном случае «Россети» бы пользовались «эталоном затрат», что могло негативно сказаться на тарифах для населения.

Сохранить тарифы на приемлемом уровне поможет и внедрение гибкого тарифного меню. Это – важный принцип, который позволяет ориентироваться на время суток, сезон и прочие показатели для различных групп потребителей. Данный принцип уже был успешно опробован в такой важной сфере, как грузовой ЖД транспорт.

Среди важных достижений компании Ливинский назвал выстраивание бизнес-процессов, направленных на экономию средств. Так, компания начала осуществлять централизованную закупку электротехнического оборудования. Лишь за последний год «Россети» сэкономили более 493 миллионов рублей, осуществляя закупку оборудования через дочернюю структуру – «Центр технического заказчика».