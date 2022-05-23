Банк России заявил о замедлении роста цен на непродовольственные товары в Башкирии

Банк России заявил о замедлении роста цен на непродовольственные товары в Башкирии
Банк России заявил о замедлении роста цен на непродовольственные товары в Башкирии
Вчера, 17:23ЭкономикаАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О замедлении роста цен на такие товары, как бытовая техника и мебель, сообщает Центральный Банк России

Снижение спроса на товары длительного пользования и укрепление рубля привели к замедлению инфляции в непродовольственном секторе. В апреле годовой темп прироста цен снизился до 24,8% против 26,5% в марте. Об этом сообщает Центральный Банк России.

Темпы удорожания таких товарных категорий, как подержанные автомобили и бытовая техника и электроника снизились из-за сокращения спроса на них. Также в республике фиксируется тенденция к снижению стоимости ряда других товаров.

Так, снижение темпа прироста цен на пиломатериалы и некоторые виды мебели в ЦБ объясняют тем, что ввиду санкционных ограничений внутренний рынок насытился продукцией лесопромышленного комплекса. Однако наряду с этим эксперты отмечают тенденцию к подорожанию косметики и бытовой химии. Здесь, по их мнению, сказываются производственные затраты на сырье и упаковку товаров зарубежного производства, а также сокращение импортных поставок этой продукции.

Наряду с этим эксперты отмечают рост региональной инфляции в прошлом месяце с 19,5% до 20,1%. Так, в отношении продовольственных товаров он составил до 21,9%, в секторе услуг — до 11,1%. Объясняется это тем, что в России из-за введения ряда санкционных мер со стороны других стран были нарушены установившиеся ранее производственно-логистические цепочки. Также в числе факторов, на это повлиявших, рост издержек производителей и поставщиков товаров и услуг.

Согласно оценке Центрального Банка, уровень инфляции по России в среднем оценивается в 17,8%. Прогнозируется, что в 2023 году годовая инфляция в России снизится до до 5–7% и вернётся целевым 4% в 2024 году.

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