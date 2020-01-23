В России трендовая инфляция опустилась ниже 5%

Еще в декабре данный показатель составлял 5,09%. Об этом информирует RNS.

По словам представителей Банка России, оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком 3-летнем временном интервале, снизилась с 3,48% в ноябре до 3,27% в декабре. Снижение оценок трендовой инфляции связано в основном с планомерным уходом из расчета высоких значений инфляции минувших лет.

Более точные выводы об уровне инфляционного давления в экономике реально будет сделать по мере ухода из расчета показателей трендовой инфляции базы 2015–2016 годов, подчеркнули в ЦБ.

В Центробанке добавили, что динамика всей совокупности показателей, которые характеризуют инфляционное давление, свидетельствует о том, что рост цен, очищенный от влияния временных факторов, пока находится ниже уровня, соответствующего инфляции 4%.