В России за несколько месяцев потребительские цены выросли на 9,4%

За последние полтора месяца цена на товары в России выросли на 9,4%, а уровень инфляции составил 17,5%, сообщил Владимир Путин.

Сегодня, 18 апреля, президент России Владимир Путин сообщил, что за последние полтора месяца потребительские цены в стране выросли на 9,2%. Тем временем, уровень инфляции в годовом выражении, по данным на 8 апреля, составил 17,5%.

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