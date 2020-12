Дочь «завхоза» ФСБ, «друг» Газпрома и зять Аминева: кто стоит за резидентами «Алга»

В скором времени список резидентов ОЭЗ «Алга» официально пополнится двумя новыми участниками, рассказали Mkset в Корпорации развития Башкирии. Таким образом, всего их станет уже шесть. Изучаем компании: чем будут заниматься, кто возглавляет и с кем связаны резиденты особой экономической зоны республики.

Финансовая группа «ДоГа» В Башкирии «ДоГа» планирует строительство установки по переработке газов в ароматические углеводороды, которые применяются в производстве лекарств, пластмасс и красителей. Объём инвестиций оценивается в сумму более двух миллиардов рублей. Компания основана в 2002 году изначально в Москве, затем «переехала» в Уфу, а теперь зарегистрирована в селе Наумовка Стерлитамакского района Башкирии. Напомним, таково одно из условий включения в ОЭЗ «Алга» — нахождение в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов. За это резиденты получают налоговые льготы: на прибыль, имущество, НДС, землю и транспорт. Владелец «ФГ «ДоГа» — предприниматель из Омска Дмитрий Донцов. Ему также вместе с компаньоном Эдуардом Юшиным принадлежит салаватское ООО «Битум», чистые активы которого, по данным СПАРК на 2019 год, составили более миллиарда рублей. В декабре 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров наградил Донцова орденом Салавата Юлаева за вклад в экономику региона. Дмитрий Донцов и глава Башкирии Радий Хабиров Photo: пресс-служба правительства РБ Примечательно, что в старых выписках «ДоГа» из ЕГРЮЛ совладельцем значилась жена Дмитрия Донцова Альбина, которая приходится дочерью бывшему руководителю администрации президента Башкортостана (в 1994–1995 годах) и экс-министру культуры республики Салавату Аминеву. Сейчас она возглавляет московскую стоматологическую клинику Inwhite Medical, популярную у столичных селебрити — в частности в ней обслуживаются Алла Пугачёва и Максим Галкин. Альбина и Дмитрий Донцовы Photo: Instagram Альбины Донцовой По заявлению инвесторов, «ДоГа» обеспечит 117 рабочих мест. Запуск запланирован на 2023 год. ООО «М Синтез» Компания планирует заниматься производством цетаноповышающей присадки для дизельного топлива, заявленный объём инвестиций — 5,5 миллиардов рублей, рабочих мест — 150. «М Синтез» — «дочка» санкт-петербургского ООО «М Индустрия», доли которого распределены между «Севинвестом» (1%) и «Корпоративным центром» (99%). Последний, в свою очередь, принадлежит тому же «Севинвесту» (99%) и Алексею Митюшову (1%), который по сути и является владельцем всех трёх компаний. Photo: АО «Салаватнефтехимремстрой» Митюшов известен как бывший гендиректор «Газпром энерго» и член совета директоров «Газпром теплоэнерго», а ныне возглавляет АО «Салаватнефтехимремстрой» (принадлежит управляющей компании «Меркури Капитал Траст») и является акционером банка «Финсервис». На данный момент предприниматель прямо связан — владеет долей или состоит в управлении — по меньшей мере с 30-ю компаниями в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии, а также в Московской, Оренбургской и Рязанской областях. Помимо нескольких лет работы в газпромовских «дочках», ранее Алексей Матюшов учился в Балтийском государственном техническом университете на одном курсе с членом правления российского газонефтяного гиганта Кириллом Селезнёвым, а также вместе с Геннадием Тимченко был совладельцем «Стройтранснефтегаза». Сам бизнесмен в 2019 году заявил РБК, что поддерживает с Селезнёвым хорошие отношения, но совместных с ним проектов не имеет. Тот также назвал их отношения лишь приятельскими. Отметим, что компания-резидент Матюшова в башкирской ОЭЗ «М Синтез» зарегистрирована в марте 2019 года и так же, как и «ДоГа», по адресу: село Наумовка, улица Ленина, 20. ООО «ЗУР» Это производитель осветительного оборудования для улично-дорожной сети и общественных пространств. Владелец — Ринат Зубайдуллин из Ишимбая. Ещё ему принадлежит местный торговый центр «Лето» и компания «БК Технолоджи», которая также занимается производством осветительного оборудования. Как заявлено на сайте компании, в работе она использует корейские технологии, а среди партнёров указаны Samsung и американский Cree. Ринат Зубайдуллин на "Инвестчасе" в Доме республики Photo: пресс-служба главы РБ Также Зубайдуллин совместно с представителями Республики Корея владеет компанией «Санпэк Технолоджи», однако в декабре ФНС России сообщила о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве предприятия. При этом объем инвестиций в «ЗУР» оценивается более чем в 300 миллионов рублей, а производство предполагает создание 46 рабочих мест. Запуск запланирован на конец 2021 года. Промышленное объединение «Аркада» «Аркада» намерена за 400 миллионов рублей построить в Ишимбае швейную фабрику по производству рабочей и спортивной одежды с 1000 сотрудников. Зарегистрирована компания в декабре 2019 года. Руководителем назначен Эльвир Губайдуллин, которому принадлежит ООО «Перспектива», занимающееся подготовкой текстильных тканей. Глава Башкирии Радий Хабиров и совладелец ПО "Аркада" Михаил Цукерман Photo: Комбинат рабочей одежды Владельцы «Аркады» — Юрий Караянис и Михаил Цукерман. Последний ранее возглавлял уфимский «Комбинат рабочей одежды», который связан и с другим, пока ещё ожидающим включения в официальный список, резидентом «Алга». Фабрика «Заспорт» Данное ООО зарегистрировано всего три месяца назад, но, по заявлению инвесторов, составит конкуренцию мировым брендам Adidas, Reebok, Nike, Columbia и Bosco Sport. Подобная амбициозность, вероятно, основана на связи с Zasport, который экипирует олимпийскую сборную России. Zasport выбран поставщиком экипировки для Олимпийской команды России до 2025 года Photo: Олимпийский комитет России Дело в том, что доли ООО «Фабрики «Заспорт» поровну распределены между уже упомянутым «Комбинатом рабочей одежды» (как рассказали Mkset в компании, Михаил Цукерман остался в ней соучредителем) и ООО «Флагман». Последний принадлежит волейбольному клубу «Динамо» и имеет долю (60%) в ООО «Заспорт», связанное с одноимённым брендом. Zasport основала дизайнер Анастасия Задорина — дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина, который курирует хозяйственную деятельность ведомства. Она также занимает должность замдиректора Института проблем безопасности СНГ Николая Стукалина, который в свою очередь руководит ВК «Динамо». Этот клуб, разумеется, тоже экипируется в Zasport. Photo: instagram Анастасия Задорина У Zasport есть свое производство в Москве, партнерские фабрики в России и за рубежом. При этом, напомним, одно из условий включения в «Алга» — отсутствие филиалов и представительств кандидата-компании в резиденты за пределами ОЭЗ. Как рассказали в Zasport, открытие фабрики в Башкирии позволит сконцентрировать производство на территории России. Объём инвестиций в башкирскую фабрику «Заспорт» оценивается в 430 миллионов рублей, количество рабочих мест — 289. Выпуск первой продукции Фабрики «Заспорт» в Башкирии запланирован на 2022 год. Как рассказала Mkset Анастасия Задорина, компания планирует коллаборацию с местными дизайнерами. Также, по её словам, сейчас ведутся переговоры об экипировке клубов — каких именно, она не уточнила. Завод дорожной разметки «Азимут» Это проект по строительству завода дорожной краски на основе органического растворителя и холодного пластика. Объем инвестиций — более полумиллиарда рублей, заявленное количество рабочих мест — около 40. ЗДР «Азимут» тоже зарегистрирован, только в сентябре, в селе Наумовка. Владелец — Александр Петайкин из Оренбурга, которому также принадлежит ООО «Вектор», специализирующееся на строительстве и ремонте автодорог. В частности, компания выиграла конкурс на установку дорожных заграждений в 16 регионах России. В Ярославле их работа, как пишет 76.ru, была раскритикована местными жителями и урбанистами. Александр Петайкин Photo: ООО "Вектор" В начале декабря «Азимут» и «Заспорт» защитили свои проекты на заседании экспертного совета ОЭЗ «Алга» и ожидают официального включения в список резидентов. Напомним, «Алга» создана в соответствии с постановлением правительства России от 27 мая 2020 года. До 2025 года на ней за счёт бюджета Башкирии планируется возвести инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру на сумму 6,3 миллиарда рублей.

