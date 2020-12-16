Дочь «завхоза» ФСБ, «друг» Газпрома и зять Аминева: кто стоит за резидентами «Алга»

Финансовая группа «ДоГа»
В Башкирии «ДоГа» планирует строительство установки по переработке газов в ароматические углеводороды, которые применяются в производстве лекарств, пластмасс и красителей. Объём инвестиций оценивается в сумму более двух миллиардов рублей.
Компания основана в 2002 году изначально в Москве, затем «переехала» в Уфу, а теперь зарегистрирована в селе Наумовка Стерлитамакского района Башкирии. Напомним, таково одно из условий включения в ОЭЗ «Алга» — нахождение в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов. За это резиденты получают налоговые льготы: на прибыль, имущество, НДС, землю и транспорт.
Владелец «ФГ «ДоГа» — предприниматель из Омска Дмитрий Донцов. Ему также вместе с компаньоном Эдуардом Юшиным принадлежит салаватское ООО «Битум», чистые активы которого, по данным СПАРК на 2019 год, составили более миллиарда рублей. В декабре 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров наградил Донцова орденом Салавата Юлаева за вклад в экономику региона.
Примечательно, что в старых выписках «ДоГа» из ЕГРЮЛ совладельцем значилась жена Дмитрия Донцова Альбина, которая приходится дочерью бывшему руководителю администрации президента Башкортостана (в 1994–1995 годах) и экс-министру культуры республики Салавату Аминеву. Сейчас она возглавляет московскую стоматологическую клинику Inwhite Medical, популярную у столичных селебрити — в частности в ней обслуживаются Алла Пугачёва и Максим Галкин.
По заявлению инвесторов, «ДоГа» обеспечит 117 рабочих мест. Запуск запланирован на 2023 год.
ООО «М Синтез»
Компания планирует заниматься производством цетаноповышающей присадки для дизельного топлива, заявленный объём инвестиций — 5,5 миллиардов рублей, рабочих мест — 150. «М Синтез» — «дочка» санкт-петербургского ООО «М Индустрия», доли которого распределены между «Севинвестом» (1%) и «Корпоративным центром» (99%). Последний, в свою очередь, принадлежит тому же «Севинвесту» (99%) и Алексею Митюшову (1%), который по сути и является владельцем всех трёх компаний.
Митюшов известен как бывший гендиректор «Газпром энерго» и член совета директоров «Газпром теплоэнерго», а ныне возглавляет АО «Салаватнефтехимремстрой» (принадлежит управляющей компании «Меркури Капитал Траст») и является акционером банка «Финсервис». На данный момент предприниматель прямо связан — владеет долей или состоит в управлении — по меньшей мере с 30-ю компаниями в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии, а также в Московской, Оренбургской и Рязанской областях.
Помимо нескольких лет работы в газпромовских «дочках», ранее Алексей Матюшов учился в Балтийском государственном техническом университете на одном курсе с членом правления российского газонефтяного гиганта Кириллом Селезнёвым, а также вместе с Геннадием Тимченко был совладельцем «Стройтранснефтегаза». Сам бизнесмен в 2019 году заявил РБК, что поддерживает с Селезнёвым хорошие отношения, но совместных с ним проектов не имеет. Тот также назвал их отношения лишь приятельскими.
Отметим, что компания-резидент Матюшова в башкирской ОЭЗ «М Синтез» зарегистрирована в марте 2019 года и так же, как и «ДоГа», по адресу: село Наумовка, улица Ленина, 20.
ООО «ЗУР»
Это производитель осветительного оборудования для улично-дорожной сети и общественных пространств. Владелец — Ринат Зубайдуллин из Ишимбая. Ещё ему принадлежит местный торговый центр «Лето» и компания «БК Технолоджи», которая также занимается производством осветительного оборудования. Как заявлено на сайте компании, в работе она использует корейские технологии, а среди партнёров указаны Samsung и американский Cree.
Также Зубайдуллин совместно с представителями Республики Корея владеет компанией «Санпэк Технолоджи», однако в декабре ФНС России сообщила о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве предприятия.
При этом объем инвестиций в «ЗУР» оценивается более чем в 300 миллионов рублей, а производство предполагает создание 46 рабочих мест. Запуск запланирован на конец 2021 года.
Промышленное объединение «Аркада»
«Аркада» намерена за 400 миллионов рублей построить в Ишимбае швейную фабрику по производству рабочей и спортивной одежды с 1000 сотрудников. Зарегистрирована компания в декабре 2019 года. Руководителем назначен Эльвир Губайдуллин, которому принадлежит ООО «Перспектива», занимающееся подготовкой текстильных тканей.
Владельцы «Аркады» — Юрий Караянис и Михаил Цукерман. Последний ранее возглавлял уфимский «Комбинат рабочей одежды», который связан и с другим, пока ещё ожидающим включения в официальный список, резидентом «Алга».
Фабрика «Заспорт»
Данное ООО зарегистрировано всего три месяца назад, но, по заявлению инвесторов, составит конкуренцию мировым брендам Adidas, Reebok, Nike, Columbia и Bosco Sport. Подобная амбициозность, вероятно, основана на связи с Zasport, который экипирует олимпийскую сборную России.
Дело в том, что доли ООО «Фабрики «Заспорт» поровну распределены между уже упомянутым «Комбинатом рабочей одежды» (как рассказали Mkset в компании, Михаил Цукерман остался в ней соучредителем) и ООО «Флагман». Последний принадлежит волейбольному клубу «Динамо» и имеет долю (60%) в ООО «Заспорт», связанное с одноимённым брендом.
Zasport основала дизайнер Анастасия Задорина — дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина, который курирует хозяйственную деятельность ведомства. Она также занимает должность замдиректора Института проблем безопасности СНГ Николая Стукалина, который в свою очередь руководит ВК «Динамо». Этот клуб, разумеется, тоже экипируется в Zasport.
У Zasport есть свое производство в Москве, партнерские фабрики в России и за рубежом. При этом, напомним, одно из условий включения в «Алга» — отсутствие филиалов и представительств кандидата-компании в резиденты за пределами ОЭЗ. Как рассказали в Zasport, открытие фабрики в Башкирии позволит сконцентрировать производство на территории России.
Объём инвестиций в башкирскую фабрику «Заспорт» оценивается в 430 миллионов рублей, количество рабочих мест — 289. Выпуск первой продукции Фабрики «Заспорт» в Башкирии запланирован на 2022 год. Как рассказала Mkset Анастасия Задорина, компания планирует коллаборацию с местными дизайнерами. Также, по её словам, сейчас ведутся переговоры об экипировке клубов — каких именно, она не уточнила.
Завод дорожной разметки «Азимут»
Это проект по строительству завода дорожной краски на основе органического растворителя и холодного пластика. Объем инвестиций — более полумиллиарда рублей, заявленное количество рабочих мест — около 40.
ЗДР «Азимут» тоже зарегистрирован, только в сентябре, в селе Наумовка. Владелец — Александр Петайкин из Оренбурга, которому также принадлежит ООО «Вектор», специализирующееся на строительстве и ремонте автодорог. В частности, компания выиграла конкурс на установку дорожных заграждений в 16 регионах России. В Ярославле их работа, как пишет 76.ru, была раскритикована местными жителями и урбанистами.
В начале декабря «Азимут» и «Заспорт» защитили свои проекты на заседании экспертного совета ОЭЗ «Алга» и ожидают официального включения в список резидентов. Напомним, «Алга» создана в соответствии с постановлением правительства России от 27 мая 2020 года. До 2025 года на ней за счёт бюджета Башкирии планируется возвести инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру на сумму 6,3 миллиарда рублей.