Дочь «завхоза» ФСБ, «друг» Газпрома и зять Аминева: кто стоит за резидентами «Алга»

Помимо нескольких лет работы в газпромовских «дочках», ранее Алексей Матюшов учился в Балтийском государственном техническом университете на одном курсе с членом правления российского газонефтяного гиганта Кириллом Селезнёвым, а также вместе с Геннадием Тимченко был совладельцем «Стройтранснефтегаза». Сам бизнесмен в 2019 году заявил РБК, что поддерживает с Селезнёвым хорошие отношения, но совместных с ним проектов не имеет. Тот также назвал их отношения лишь приятельскими.