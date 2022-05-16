Эксперт рассказал об успешных направлениях российского экспорта

Эксперт рассказал об успешных направлениях российского экспорта
Эксперт рассказал об успешных направлениях российского экспорта
16 мая, 17:27ЭкономикаФото: pxhere.com
Россия экспортирует не только газ и нефть, перспективных направлений много. Об этом рассказал в интервью “Прайм” профессор Российского экономического университета имени. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Наша страна остается лидером в экспорте зерновых и входит в число лидеров по поставке рыба, морепродуктов, масла и сахара, пишет iz.ru.

В то же время, Российская Федерация уступает по добыче рыбы странам с гораздо более скромными водными бассейнами. Что касается производства сахара, то здесь наблюдается позитивная динамика, несмотря на сокращение отведенных под данную культуру площадей. Аналогичная ситуация складывается с подсолнечником, другими масличными и рядом овощей.

А вот производственные направления пока провисают, однако, если данную область активно развивать, то это может серьезно продвинуть экономику государства.

Есть серьезные успехи по производству свинины и мяса птицы. Сейчас Российская Федерация не только может закрыть свои потребности но и нарастить экспорт данных продуктов.

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