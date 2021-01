В Башкирии в 2021 году более 450 семей переселят из аварийного жилья

Сегодня, 15 января, министр строительства и архитектуры РБ Рамзиль Кучарбаев в ходе брифинга подвел итоги работы в 2020 году и озвучил планы на 2021. В частности, он озвучил итоги адресной программы переселения из аварийного жилья.

По словам министра, она действует с 2019 до конца 2025 года. Финансирование идет из федерального фонда. Согласно данной программе, планируется расселить более 63 тысяч квадратных метров аварийного жилья. — Пока мы занимаемся только тем фондом, который был признан аварийным по состоянию на 1 января 2017 года. В рамках этой программы мы должны расселить пять тысяч наших граждан, семей, отметил он. Рамзиль Кучарбаев отметил, что по итогу 2020 года работа в этой сфере идет с опережением. Было расселено 19 тысяч квадратных метров аварийного фонда, более тысячи семей справили новоселье. В 2021 году расселят порядка 7 тысяч квадратных метров жилья, что поможет получить новое жилье 450 семьям.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter