В Башкирии в 2021 году более 450 семей переселят из аварийного жилья

В Башкирии в 2021 году более 450 семей переселят из аварийного жилья

Вчера, 13:22ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: Mkset.ru
Сегодня, 15 января, министр строительства и архитектуры РБ Рамзиль Кучарбаев в ходе брифинга подвел итоги работы в 2020 году и озвучил планы на 2021. В частности, он озвучил итоги адресной программы переселения из аварийного жилья.

По словам министра, она действует с 2019 до конца 2025 года. Финансирование идет из федерального фонда. Согласно данной программе, планируется расселить более 63 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

— Пока мы занимаемся только тем фондом, который был признан аварийным по состоянию на 1 января 2017 года. В рамках этой программы мы должны расселить пять тысяч наших граждан, семей, отметил он.

Рамзиль Кучарбаев отметил, что по итогу 2020 года работа в этой сфере идет с опережением. Было расселено 19 тысяч квадратных метров аварийного фонда, более тысячи семей справили новоселье. В 2021 году расселят порядка 7 тысяч квадратных метров жилья, что поможет получить новое жилье 450 семьям.

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