В Башкирии на рельсы встанут два новых железнодорожных экспресса

Западный и Южный экспрессы начнут пассажирские перевозки на территории Башкирии.

Накануне, 12 декабря, стало известно, что в Башкирии в скором времени заработают два новых железнодорожных экспресса. Об этом сообщила пресс-служба главы региона после его встречи с генеральным директором Башкортостанской пригородной пассажирской компании Антоном Гармашом. По уточненным данным, один из экспрессов будет называться Западным, его маршрут – от Уфы до Давлеканово и Приютово, а второй – Южным с маршрутом следования от Уфы до Кумертау и далее до Оренбурга. По подсчетам специалистов поездка на таком экспрессе сократит время в пути следования вдвое в сравнении с обычным рейсовым автобусом. Цель такой новации оказалась весьма неожиданной – вытеснить нелегальных таксистов. Вдобавок на ж/д экспрессах будет действовать карта «Алга».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter