В Башкирии на рельсы встанут два новых железнодорожных экспресса

В Башкирии на рельсы встанут два новых железнодорожных экспресса

Вчера, 12:49ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Западный и Южный экспрессы начнут пассажирские перевозки на территории Башкирии.

Накануне, 12 декабря, стало известно, что в Башкирии в скором времени заработают два новых железнодорожных экспресса. Об этом сообщила пресс-служба главы региона после его встречи с генеральным директором Башкортостанской пригородной пассажирской компании Антоном Гармашом.

По уточненным данным, один из экспрессов будет называться Западным, его маршрут – от Уфы до Давлеканово и Приютово, а второй – Южным с маршрутом следования от Уфы до Кумертау и далее до Оренбурга. По подсчетам специалистов поездка на таком экспрессе сократит время в пути следования вдвое в сравнении с обычным рейсовым автобусом.

Цель такой новации оказалась весьма неожиданной – вытеснить нелегальных таксистов. Вдобавок на ж/д экспрессах будет действовать карта «Алга».

Related news:
Железная дорога
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы