На УГМК-ТЕХНО ведущие предприятия выразили намерение создать отраслевую ИТ-компанию

«Меры государственной поддержки перестраиваются под потребности рынка в сторону комплексности, в том числе за счет создания технологических консорциумов. Есть ограниченное количество ресурсов и общий вызов, который стоит перед российской экономикой. Поэтому не могу не подчеркнуть актуальность площадки УГМК-ТЕХНО, где встречаются представители крупнейших горно-металлургических компаний и в живой дискуссии обсуждают перспективы отрасли. Идеология «Сколково» заключается в совместной работе и поддержке стартапов и молодых авторов идей, разработчиков. В рамках программы MineTech совместно с УГМК мы запускаем новый трек: «Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры компетенций», который отвечает запросу горно-металлургического рынка в том числе в развитии высокотехнологичного ПО. Поэтому я полностью поддерживаю объединение усилий по созданию консорциума для совместной разработки отраслевого ПО и технологических продуктов для развития горно-металлургической промышленности», - отметил вице-президент, исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково» Алексей Беляков.