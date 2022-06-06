С начала пандемии отечественная фармацевтика получила новый стимул для развития. Так, например, в 2020–2021 годах завод «Фармстандарта» в Уфе резко увеличил объемы производства и выручку. Динамика была связана с началом выпуска вакцин от COVID-19 »Спутник V» и «Спутник Лайт». По итогам 2021 года индекс промпроизводства предприятия вырос более чем в 2,5 раза. За год завод отгрузил продукцию на 69 млрд рублей.
Фармацевтическая промышленность России уверенно развивается. И не только за счет вакцин. В 2021 году в стране только лакарств произвели на 2 трлн рублей. Порядка 40% продукции выпускается по госзаказу, остальное поставляется на аптечный рынок. Большая часть продаж — это лекарственные препарата. Затем идет парафармацевтика — БАДы и косметика занимают примерно 20% от общего объема реализации. В стоимостном выражении импортных лекарств на рынке сегодня остается более 50%, однако, если считать по количеству упаковок — менее трети.
«За последнее десятилетие в России построены 60 фармацевтических предприятий, более ста компаний, зарубежных компаний, локализовали своё производство здесь — у нас в России. Правительство приняло решение, что приоритет в приобретении для госнужд, то есть для больниц, будет отдаваться и в лекарственных средствах, и в медицинской технике российским производителям. Это, естественно, сделало отрасль одной из наиболее инвестиционно привлекательных», — отмечает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Завод «Фармстандарт-УфаВита» выпускает порядка 120 наименований лекарственных средств. Компания продолжает инвестировать значительные средства в развитие производства. Так, в 2021 году на заводе ввели в эксплуатацию цех по выпуску лекарств в форме таблеток мощностью 3 млрд штук в год. Компания вложила в проект 1,53 млрд рублей. В третьем квартале текущего года здесь достроят линию по выпуску эффективного препарата для лечения гемофилии. Новый цех запустят в 2023 году, инвестиции в проект составят 1,58 млрд рублей. В первом квартале компания модернизировала очистные сооружения.
Фармацевтические субстанции заводы «Фармстандарта», как и другие отечественные предприятия, закупают за рубежом — сейчас в большей степени в Китае и Индии. Однако и на территории России появляется все больше производителей фармсубстанций.
Например, группа компания «Полисан» начала работать над этим направлением еще 20 лет назад. Петербургский фармзавод купил предприятие в Белгороде, где начали выпускать сырье для медикаментов. Сейчас завод производит 80% компонентов для «Полисана» и активно расширяет список компетенций.
«Запрос очень большой на рынке на локализованные субстанции. Мы два года назад начали там большой инвестиционный проект, и 1 июня в этом году будем запускать уже, в техническом режиме, пять новых линий для работы над новыми субстанциями, над новым портфелем. Идёт проработка ещё двух линий, потому что нынешние мощности, хоть они ещё только запускаются, уже все расписаны на год вперёд», — констатирует генеральный директор группы компаний «Полисан»Дмитрий Борисов.
Ни один из западных производитель пока не покинул российский рынок. Однаки отечественная отраль ориентируется на импортозамещение уже несколько предшествующих лет. Сейчас оно получило новый стимул.
Компания «ВЕРТЕКС» — один из лидеров фармотрасли. Компания выпускает свыше 350 наименований, более 260 из которых — лекарственные средства. Предприятие начинало с выпуска дженериков — лекарств с международными непатентованными наименованиями — аналогов оригинальных зарубежных препаратов. Они обходятся потребителям как минимум на 20% дешевле.
Сейчас компания освоила производство собственных оригинальных комбинированных лекарств, не имеющих аналогов.
«В настоящий момент компания имеет шесть оригинальных комбинированных препаратов. Они сейчас занимают достойную нишу, входят в терапевтические группы: кардиология, неврология, гинекология и оториноларингология», — сообщил генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский.
Еще пять оригинальных препаратов разрабатываются.
Российская фарма делает дженерики по качеству точно не хуже, чем запад, но цены зачастую различаются на порядок, отмечает главный исполнительный директор «Озон Хелскеа Рус» (ГК «Озон Фармацевтика») Андрей Горшков.
По мнению участников рынка, ключевым направлением развития фармацевтической промышленности, остаётся локализация производства и выпуск лекарств по полному циклу. Нужно отметить, что российские компании ориентированы не только на импортозамещение, но и занимаются собственными уникальными разработками.
Одной из проблемой, с которой столкнулась фармотрасль, является регистрация препаратов. Госпошлины и расходы на внесение изменений в регистрационные удостоверения кратно выросли. Переоформлять документы придется, даже если меняется только поставщик сырья.
«Сейчас, например, цепочки рвутся, некоторые компоненты перестают нам поставлять какие-то партнёры, надо найти других — это другой производитель в этой цепочке, надо по-новому регистрировать это лекарство. Каждая перерегистрация — это 490 тысяч. Вот вы представьте, во что это выливается даже для серьёзных компаний. Мы считаем, что здесь тоже надо не только с точки зрения времени упростить процедуру, но и с точки зрения стоимости этих пошлин», — объясняет президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Еще один момент, на который в ТПП обращают внимание — стоимость лекарств из перечня ЖНВЛП. Цены на некоторые из них пересматриваются не так часто, как меняется себестоимость. Торгово-промышленная палата России предложила Минздраву проиндексировать стоимость препаратов, цены на которые не менялись более восьми лет.
С начала пандемии формотрасль существенно поддерживает Фонд развития промышленности. Льготные займы ФРП позволили компаниям увеличить мощности и нарастить производство. С начала прошлого года финасирование получили более 50 проектов из 24 регионов страны.
Несмотря на высокие цифры пандемийных лет, объем производства в фармотрасли Башкирии продолжает расти. Так, за четыре месяца выпуск лекарственных средств и материалов вновь увеличился на 4,5%.
При этом медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — подешевели, в среднем — на 1,3%. Сильнее всего снизились цены на АЦЦ, номидес и супрастин — цены на эти препараты стали ниже на 4,2-4,7%. Лекарства, не входящие в список ЖНВЛП — подешевели на 2,3%. Такие препараты, как канефрон, нимесулид и аципол — на 7,7-9,1%. В целом по стране лекарства подорожали на 12%. Препараты из списка ЖНВЛП — исключение, поскольку цены здесь устанавливает государство, а производители не могут самостоятельно их повысить.
По данным экспертов, активнее других продаются препараты в ценовом сегменте от 150 до 500 рублей, на долю дорогих лекарств приходится около 13% продаж. Дешевые медикаменты стоимостью до 50 рублей занимают до 25% аптечных полок.