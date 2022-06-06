«Сейчас, например, цепочки рвутся, некоторые компоненты перестают нам поставлять какие-то партнёры, надо найти других — это другой производитель в этой цепочке, надо по-новому регистрировать это лекарство. Каждая перерегистрация — это 490 тысяч. Вот вы представьте, во что это выливается даже для серьёзных компаний. Мы считаем, что здесь тоже надо не только с точки зрения времени упростить процедуру, но и с точки зрения стоимости этих пошлин», — объясняет президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.