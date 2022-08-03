Эксперты выяснили, сколько нужно копить семье из Уфы на покупку квартиры

Так, в период с 2020 по 2022 года в Уфе средняя заработная плата выросла на 4,2% — до 52 тысяч рублей. Между тем, средняя стоимость квадратного мера за аналогичный период выросла на 36%, а именно с 72,6 тысячи до 98,7 тысячи рублей.