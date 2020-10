Башкирская певица Бибисара Азаматова скончалась от коронавируса

Сегодня, 20 октября, стало известно о смерти известной башкирской певицы Бибисары Азаматовой. Как сообщили ее родные, артистка скончалась после продолжительной болезни коронавирусом: она долгое время болела и лежала в реанимации ковид-госпиталя.

Ей был 71 год. Бибисара Азаматова — уроженка Баймакского района республики. Ее трудовая биография связана не только со сценой: она начинала как секретарь Баймакского пивзавода прошла путь до директора завода. Ветеран труда, заслуженный работник пищевой индустрии Республики Башкортостан. С 2002 года работала в Республиканском центре народного творчества. Первый сольный концерт певицы состоялся в 2006 году, будучи на заслуженном отдыхе. Бибисара Азаматова успела выпустить 6 дисков со сборниками песен, последний из которых издавался в этом году.

