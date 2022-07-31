Уфа ищет подрядчика на организацию движения трамваев и троллейбусов за 188 млн рублей

Новые подрядчики по сути должны будут выполнять функции МУЭТ — перевозить пассажиров и их багаж по Уфе, следует из тендеров на сайте госзакупок размещенных 28 и 29 июля.

На сайте госзакупок размещены два тендера на поиск подрядчиков, готовых организовать перевозки электротранспортом в Уфе. Это два отдельных тендера на трамваи и троллейбусы. Организацию троллейбусных перевозок оценена максимум в 87,4 миллиона рублей — такова начальная или же максимальная стоимость контракта. Трамвайные регулярные перевозки оцениваются чуть выше, максимальная стоимость контракта на перевозки рельсовым электротранспортом приближается к 101 миллиону рублей. Сейчас оба конкурса находятся на стадии подачи заявок, на обслуживание троллейбусных перевозок их принимают до 5 августа, а на организацию перевозок пассажиров трамваем до 8 августа. Разумеется к желающим стать частью уфимского общественного транспорта предъявляются серьезные требования, среди которых сравнительно молодой (не старше 30 лет) парк транспорта, оснащение ГЛОНАСС и система для безналичного расчета за проезд.

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