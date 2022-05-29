«Полный салон грибов»: странный уфимец залез на поручни в автобусе и не спускался

«Полный салон грибов»: странный уфимец залез на поручни в автобусе и не спускался
«Полный салон грибов»: странный уфимец залез на поручни в автобусе и не спускался
29 мая, 13:54ГородЭлина СайфрановаФото: соцсети
Инцидент произошел в Уфе в салоне автобусного маршрута № 69. Мужчина сел на верхние поручни и отказывался спускаться вниз.

В Уфе местный житель забрался на верхние поручни автобуса № 69 и отказывался спускаться вниз. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

По какой именно причине мужчина выбрал такое необычное место, но далеко уехать ему не удалось. Снимать с поручней мужчину пришел водитель и двое других пассажиров. При этом поведение пассажира показалось очевидцам странным — мужчина кричал, чтобы его не трогали, а также удивился тому, что видит «полный салон грибов». Отметим, что нарушитель порядка сдался не сразу — он крепко вцепился в поручни и отказывался покидать салон автобуса.

В пользователи социальных сетей уже прозвали пассажира «человеком-пауком или человеком-лемуром».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы