Вместо недостроя на Комсомольской в Уфе возведут высотки

Незавершенный объект рядом с домом №156/1 на Комсомольской заброшен с 2009 года — компания, которой он принадлежал, обанкротилась. В мэрии сообщили, что площадка перейдет к другому инвестору — компания «СтройТЭК» будет строить здесь «современный, красивый и функциональный объект, который удовлетворит потребности горожан». Граффити, которые появились в недострое за все эти годы, постараются сохранить и использовать как элементы дизайна нового комплекса.