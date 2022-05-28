Вместо недостроя на Комсомольской в Уфе возведут высотки

Вместо недостроя на Комсомольской в Уфе возведут высотки
Вместо недостроя на Комсомольской в Уфе возведут высотки
28 мая, 18:05ГородНаталья БалыковаФото: мэрия Уфы
Первоначально там планировали строить торговый центр с кинотеатром и боулингом, сообщили в мэрии.

Незавершенный объект рядом с домом №156/1 на Комсомольской заброшен с 2009 года — компания, которой он принадлежал, обанкротилась. В мэрии сообщили, что площадка перейдет к другому инвестору — компания «СтройТЭК» будет строить здесь «современный, красивый и функциональный объект, который удовлетворит потребности горожан». Граффити, которые появились в недострое за все эти годы, постараются сохранить и использовать как элементы дизайна нового комплекса.

В субботу, 28 марта, новый застройщик начал сносить каркас здания. Согласно паспорту объекта, здесь проведут «реконструкцию торгового центра с размещением многофункционального жилого комплекса с паркингом и встроенно-пристроенной поликлиникой», а также офисными и торговыми помещениями. Неподалеку от этого места возведут Центр борьбы.

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